Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İşte Fenerbahçe'de son bilgiler..

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Becao sakat, Osayi-Samuel cezalı

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında henüz iyileşmeyen Becao ve sarı kart cezalısı Osayi-Samuel forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise henüz form tutmadı. Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacağına teknik ekip karar verecek.

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Trabzonspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen İsmail Yüksek ise bu maçta takıma dahil olacak.

Fatih Karagümrük'te 4 isim kart sınırında​​​​​​

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 6 puan toplayarak beklentilerin altında kalan Fatih Karagümrük, son 4 maçta aldığı sonuçlarla yükselişe geçti. İç sahadaki 2-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından evinde Trabzonspor'la golsüz berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanından da 1-1'lik skorla döndü. Fatih Karagümrük, son maçında evinde Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Son 4 lig maçında 8 puan toplayan Alparslan Erdem'in ekibi, bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Milli maç arasında RAMS Başakşehir'le hazırlık maçında karşılaşan kırmızı-siyahlı ekip, bu müsabakayı da 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük'te Fenerbahçe maçı öncesinde herhangi bir eksik bulunmazken kart sınırında olan 4 oyuncu var. Sofiane Feghouli, Ryan Mendes, Otabek Shukurov ve Levent Mercan, Fenerbahçe karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde 15. randevu

Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük, yarın yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 15. kez karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin 31, Fatih Karagümrük'ün ise 14 puanı bulunuyor.

İki ekip arasında Süper Lig'deki rekabet, 1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle başladı.

Fenerbahçe, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi.

13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı

Fatih Karagümrük'ün 12 Kasım 1959 tarihinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından iki ekip, Süper Lig'de 13 kez kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakibini 9 kez mağlup ederken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli ekibin 14 maçta attığı 24 gole karşılık Fatih Karagümrük 16 kez gol sevinci yaşadı.

Kadıköy'de oynanan 7 müsabakanın 5'i sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanırken, 1 maç berabere tamamlandı, 1 kez de Fatih Karagümrük galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Geçen sezonun en gollü maçına imza attılar​​​​​​

İki takım, geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçta ligin en gollü 90 dakikasına imza attı.

9 golün atıldığı müsabakadan Fenerbahçe, 5-4'lük galibiyetle ayrılmayı başardı.

İki ekip, 14 Süper Lig maçının yanı sıra Türkiye Kupası'nda 2, Donanma Kupası'nda ise 1 kez rakip oldu.

1983-1984 sezonunda Türkiye Kupası 6. Kademe eşleşmelerinde rakip olan iki ekipten Fenerbahçe, kırmızı-siyahlıları iki maçta da mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle döndü.

Fenerbahçe, Türkiye Donanma Kupası'nda da 1983-1984 sezonunda rakip olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla ku