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Fenerbahçe ev sahibi! Üç büyükler bir araya geliyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları, beraberindeki 3'er kişilik heyetle bir araya gelecek.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:06
Fenerbahçe ev sahibi! Üç büyükler bir araya geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın divan kurulu başkanları, sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde buluşacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, beraberindeki 3'er kişilik heyetle bir araya gelecek.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, 18 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek buluşma, saat 13.00'te başlayacak.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:06
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
  5. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu
  6. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk
  7. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri

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