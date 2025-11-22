Fenerbahçe, EuroLeague'de Partizan'ı Deplasmanda 99-87 Devirerek Üst Üste 4. Galibiyetini Aldı
Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague'in 12. haftasında Sırbistan'da Partizan'a konuk oldu. Maça 14-0'lık etkili bir seriyle başlayan Sarı-Lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 99-87 galip ayrılarak ligdeki üst üste 4. ve toplamda 7. zaferine ulaştı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague 12. haftasında zorlu Partizan deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.
Sırbistan'daki kritik karşılaşmaya adeta fırtına gibi giren temsilcimiz, rakibine nefes aldırmayarak mücadeleyi yüksek skorla tamamladı.
MÜCADELE 14-0’LIK SERİYLE BAŞLADI
Karşılaşmaya çok etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk dakikalarda yakaladığı 14-0'lık seri ile kontrolü hemen eline aldı.
Bu baskın başlangıç sayesinde ilk periyot 24-11 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzdeyle isabetler bulan Mikael Jantunen'in performansıyla farkı koruyan temsilcimiz, devre arasına 56-39 önde girdi.
PARTİZAN’IN DİRENİŞİ YETMEDİ
Partizan, üçüncü çeyrekte Sterling Brown'ın etkili skorer oyunuyla farkı eritme çabası gösterdi.
Brown'ın gayretine rağmen Fenerbahçe, periyodu 75-68 önde tamamlayarak son bölüme avantajlı girdi.
Final periyodunda rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Sarı-Lacivertliler, farkı tekrar açarak parkeden 99-87 galip ayrılan taraf oldu.
JANTUNEN PARLADI, ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET GELDİ
Takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Mikael Jantunen 19 sayıyla en skorer isim olurken, Partizan cephesinde Sterling Brown’ın kaydettiği 27 sayı mağlubiyeti önleyemedi.
EuroLeague'deki 7. galibiyetini ve üst üste 4. zaferini alan Fenerbahçe, bir sonraki maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı evinde ağırlayacak.