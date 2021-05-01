Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?
Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren bir karşılama olan Fenerbahçe Erzurumspor maçının detayları merak ediliyor. Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında umutlarını kaybetmek istemiyor. Erzurumspor ise düşme potasından çıkabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Erzurumspor hakemi kim?
Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor’u ağırlayacak. Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Erzurumspor maçına galibiyet için çıkacak. Erzurumspor ise düşme potasından uzaklaşabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.
Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?
Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Erzurumspor’u konuk edecek. Söz konusu karşılaşma, 3 Mayıs tarihi saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, BeIN Sports ekranlarından canlı olarak verilecek.
Fenerbahçe Erzurumspor maçı hakemi kim?
Fenerbahçe Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.