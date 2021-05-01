  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Nisan ayında kar yağdı
Türkiye'den Ukrayna'ya 'Ramazan' yardımı
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Spor Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren bir karşılama olan Fenerbahçe Erzurumspor maçının detayları merak ediliyor. Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında umutlarını kaybetmek istemiyor. Erzurumspor ise düşme potasından çıkabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Erzurumspor hakemi kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 16:37:00 -
Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor’u ağırlayacak. Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, Erzurumspor maçına galibiyet için çıkacak. Erzurumspor ise düşme potasından uzaklaşabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta?

Süper Lig’in 39. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Erzurumspor’u konuk edecek. Söz konusu karşılaşma, 3 Mayıs tarihi saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, BeIN Sports ekranlarından canlı olarak verilecek.

Fenerbahçe Erzurumspor maçı hakemi kim?

Fenerbahçe Erzurumspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı
Dünya

Biden maskesini bulamayınca paniğe kapıldı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia'da yaptığı bir konuşmanın ardından maskesini bulamayınca paniğe kapılarak 30 saniye boyunca maskesini aradı...
3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!
Gündem

3 bakanlıkta yeni gelişme! Erdoğan'dan 3 atama, 1 görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu
Gündem

Laikçi Kemalistlerin 'tosuncuğu' Yılmaz Özdil'den 'tam kapanma' provokasyonu

Laikçi Kemalistlere 2 bin 500 liradan M. Kemal kitabı satarak tarihin en büyük 'tokatçılığına' imza atan ve kamuoyunca 'Tosuncuk' olarak bil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay