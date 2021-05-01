Süper Lig’de hem zirve yarışını hem de düşme potasını yakından ilgilendiren bir karşılama olan Fenerbahçe Erzurumspor maçının detayları merak ediliyor. Lig’de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında umutlarını kaybetmek istemiyor. Erzurumspor ise düşme potasından çıkabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Erzurumspor hakemi kim?