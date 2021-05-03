Fenerbahçe - Erzurumspor maçı kaç kaç? Fenerbahçe - Erzurumspor maçın skoru

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u konuk ediyor. 7 maçtır kaybetmeyen Kanarya, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada fire vermeden yoluna devam etmek, şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Kadıköy'de Fenerbahçe fırtınası esiyor.

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı kaç kaç?

Fenerbahçe - Erzurumspor: 3-0

3 maçlık galibiyet serisinin ardından Alanyaspor'la berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında Erzurumspor'u ağırlıyor. Lider Beşiktaş'ın Hatayspor'u mağlup etmesiyle 8 puan geriye düşen Emre Belözoğlu'nun ekibi, Erzurumspor engelini aşmak ve şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor.

Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Yılmaz Vural'lı Dadaşlar ise Kadıköy'de galibiyet kovalıyor.

1' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. Omolo'nun kaybettiği top sonrası Mert Hakan, atağı başlattı. Milli oyuncunun ara pasına hareketlenen Valenica, Szumski ile karşı karşıya kaldı. Topun dibine giren Ekvadorlu, tecrübeli kaleciyi geçemedi.

⚽ GOL | 6' Dönen topu Mesut Özil, bekletmeden ceza sahasının hemen dışındaki Mert Hakan'a gönderdi. Mert Hakan'ın vuruşunda Omolo'dan seken top Valencia'nın önünde kaldı. Golcü futbolcunun vuruşu Erzurumsporlu Gökhan'dan döndü. Fenerbahçeli futbolcular, pozisyonun ardından penaltı bekledi. Mete Kalkavan, VAR'da pozisyonu izledikten sonra Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi, Gökhan'a sarı kart gösterdi. Topun başına geçen Sosa, net bir vuruşla Szumski'yi avladı ve Fenerbahçe öne geçti.

6' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mesut Özil'in içeriye çevirmek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

7' Mesut Özil'in ara pasında Erzurumspor ceza sahasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutu kaleci Szumski'de kaldı.

11' Murat Uçar'ın çevirdiği topu Fenerbahçe ceza sahasında kontrol eden Oltan, Tisserand'ı geçemedi. Oltan'dan önce topa dokunan Kongolu, tehlikeyi önledi.

⚽ GOL | 12' Mesut Özil'in pasıyla orta saha çizgisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, harika bir asist yaptı ve Valencia ceza sahasında topla buluştu. Szumski'yi geçen Valencia, çaprazdan boş kaleye topu gönderdi ve Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.

⚽ GOL | 14' Kadıköy'de Fenerbahçe fırtınası esiyor. 2 dakika öncesi gol atan Valencia, bu sefer asist yaptı. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

18' Mesut Özil'in ayağının dışıyla verdiği pasla ceza sahasının solundan bindiren Valencia'yı topla buluşturmak istedi. Murat Uçar'dan seken top kaleci Szumski'de kaldı.

23' Erzurumspor'da Novikovas'ın çok uzaklardan yaptığı şut denemesi başarısız oldu ve top farklı şekilde auta çıktı.

26' Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Novikovas, sağ kanattan bindiren Obertan'a pasını aktardı. Obertan'ın yerden çevirdiği sert topa son anda dokunan Tisserand, tehlikeyi önleyen isim oldu. Harun Tekin pozisyon sonrası takım arkadaşını tebrik etti.

28' Obertan'ın sağ çaprazdan ceza sahasına doğru gönderdiği topa Omolo gelişine bir vuruş yaptı. Top farklı şekilde auta gitti.

41' Sağ kanattan hareketlenen Novikovas'ın yerden ceza sahasına doğru çıkarttığı topa Oltan dokundu. Harun, üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.