  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Fenerbahçe duyurdu! Tuncay Şanlı'ya görev
Spor

Fenerbahçe duyurdu! Tuncay Şanlı'ya görev

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Fenerbahçe duyurdu! Tuncay Şanlı'ya görev

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Tuncay Şanlı kulübün Futbol Akademisi bünyesinde işe başladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübün Futbol Akademisi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şanlı’nın; altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması ile altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulmasından sorumlu olacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır. Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak. Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı
Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Spor

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75
EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75

Spor

EuroLeague'de tarihi zafer! Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv'i devirdi: 84-75

Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor

Spor

Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Siyaset

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bir sorun olduğu yönündeki iftiral..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23