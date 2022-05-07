Fenerbahçe Divan kurulu toplantısı karıştı! Kürsüden indirildi!

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısı, bir tartışmaya sahne oldu. Yüksek divan kurulu üyelerinden Engin Turan'ın, konuşması sırasında eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e yönelik bazı sözler söylemesi, kurulu izleyenler arasında tepkiye neden oldu.

Turan'ın "Vefa Küçük'ün hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum" sözleri tepki çekti

Engin Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, sevdiği dayısının bir arkadaşı, ortağı olmasına rağmen ona oy vermediğini Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur Bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. Ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."

Bu sözler üzerine üyelerden tepki gören Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı." ifadelerini kullandı.

Araya giren Uğur Dündar, "Çok özür diliyorum burada kesmek zorunda kalacağım. Belli bir adap ölçüsü, nezaket içerisinde her türlü eleştiri yapılabilir ama etik değerlere saygılı olmak ve bu kulübe uzun süre hizmet etmiş olan değerli bir yüksek divan kurulu başkanına burada, hazirun ve kameraların önünde hakaret edilmesine ben asla izin vermem." diye konuştu.

Dündar'a dönerek "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir." diye bağıran Turan'a cevap veren Dündar, "Mikrofonu kapattırdık. Konuşmayı kesiyorum." dedi, daha sonra Turan'ın yanına geçti ve kürsüden inmesini rica etti. Tepkilerin artması üzerine kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Engin Turan'dan kürsüden inmesini rica etti.

Tepkilerin ardından konuşması yarıda kesilerek kürsüden indirilen ve salondan çıkarılan Engin Turan ile bazı üyeler arasında arbede yaşandı. Üzerine yürünen Turan, güvenlik görevlileri tarafından terasa çıkarıldı.

Arbedenin ardından tekrar konuşan Uğur Dündar, "Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler telaffuz edilebilir. Bunun helalleşmesini biz yaptık, kendi aramızda değerlendirdik. Hiçbir sorun yoktur. Ben bir kez daha Sayın Vefa Küçük'e bu kulübe yaptığı bütün hizmetleri adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir bütün olacağız arkadaşlar." diye konuştu.

Küçük: "O şahsın konuşmasını yok sayıyorum"

Toplantıda söz alan Vefa Küçük ise 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirterek, "8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını, 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetlerin tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan Engin Turan'ın kendisini tenkit ettiğini, edebileceğini ve bu durumu onun kalbine girememek olarak kabul edebileceğini aktaran Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama burada kimse 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllık kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz. Dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken ortamı provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteder şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti. Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceği birlik beraberliğini sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."

Vefa Küçük de hakaret içeren ifadeyi geri aldı

Vefa Küçük'ün, konuşmasında Engin Turan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullanması da üyelerden tepki gördü.

Uğur Dündar, Küçük'ten o ifadeyi geri alması yönünde telkinde bulundu. Küçük de Dündar'ın uyarısını dikkate aldığını belirterek, o ifadesini geri aldığını söyledi.