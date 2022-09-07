Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta?
Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev maçı 8 Eylül Perşembe akşamı oynanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak. Maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.
UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.