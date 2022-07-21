Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Kiev maçı rövanşı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Peki, turun rövanşı ne zaman?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Rusya Ukrayna savaşı sebebiyle karşılaşma Polonya'daki Miejski Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Futbolseverler ise rövanş maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı.
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Kiev maçı rövanşı ne zaman?
0-0 sona eren mücadelenin ardından futbolseverler rövanşın ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.