Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı kaç kaç bitti?
Fenerbahçe konuk ettiği Dinamo Kiev'İi 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ile Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımları arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
25. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla sağda topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert ortasında, savunmada Burda meşin yuvarlağı son anda kornere uzaklaştırdı.
Aynı dakikada Rossi'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarında oluşan karambolde Szalai'nin vuruşunda, top kaleciden sekti. Pozisyonun devamında Pedro'nun müdahale ettiği meşin yuvarlak Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla etkisiz vuruşunda top kalecide kaldı.
34. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alioski'nin yerden köşeye sert şutunda, kaleci topu kornere çeldi.
35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşuna altı pas içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-0.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
64. dakikada Dinamo Kiev beraberlik golünü buldu. Soldan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında sağ taraftan Shepeliev'in ortasına ön direkte Buyalskiy'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.
90. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasına altı pasın sağında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top üst ağlarda kaldı.
90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.