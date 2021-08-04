Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı beraberlikle bitti
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev'le evinde karşılaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, bu karşılaşmada oyuncularının son durumunu görme şansı yakaladı. Greuther Fürth,le oynanan maçın kadrosuna benzer bir kadro ile Dinamo Kiev karşısında çıkan Fenerbahçe'de Mesut Özil klas bir asist yaptı. Mücadele 1-1 berabere biterken Dinamo Kiev'in deneyimli teknik adamı Lucescu, sağlık problemleri nedeniyle takımının başında yoktu.