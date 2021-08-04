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Spor Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe maçı izle | Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:25:00 -
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Dinamo Kiev bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Öte yandan hazırlık maçı öncesinde Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.

TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Caner Erkin neden kadro dışı kaldı?
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