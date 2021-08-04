Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe maçı izle | Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman saat kaçta?
2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı izle | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Öte yandan hazırlık maçı öncesinde Fenerbahçe'de Caner Erkin ile Sinan Gümüş kadro dışı bırakıldı.
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