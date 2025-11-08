  • İSTANBUL
Fenerbahçe derbisinde sahada yok! Galatasaraylı yıldız ilk devreyi kapattı
Spor

Fenerbahçe derbisinde sahada yok! Galatasaraylı yıldız ilk devreyi kapattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe derbisinde sahada yok! Galatasaraylı yıldız ilk devreyi kapattı

Galatasaray’da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

Galatasaray’da Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen Yunus Akgün, fıtık ameliyatı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemizde başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

