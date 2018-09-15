Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a şok!
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede kırmızı kart gören Gary Medel, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.15 Eylül 2018 Cumartesi 23:02
Beşiktaş'ın orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor maçının 75. dakikasında ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Şilili futbolcu, Beşiktaş'ın haftaya oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü.
TARAFTARDAN TEPKİ...
Kırmızı kartın ardından Beşiktaş taraftarları, ''Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık'' tezahüratlarında bulundu.
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