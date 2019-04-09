0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

09 Nisan 2019 Salı 21:51
Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 21:51
  1. derbi
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yusuf Agah Efendi'nin Londra elçiliğinin 225'inci yılı kutlandı
    1. Yusuf Agah Efendi'nin Londra..
    2. Tunç Soyer'in ilk icraati şoke etti:..
    3. Diyarbakır'da genç doktor kazada..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis..
    5. Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak
    6. Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz
    7. Sayan'dan Bolu'daki Suriyelilere davet
    8. Trablus'un güneyinde şiddetli..
    9. Kan donduran cinayette flaş gelişme!..
    10. Fransa'da yeni seçim çağrısı
    11. Almanya ile İngiltere arasında..
    12. ABD'deki üniversitelerde rüşvet..
    13. İzmir'de damat dehşet saçtı: Ölü ve..
    14. Göçmenleri harekete geçiren söylenti
    15. Yaralanan 1 asker şehit oldu
    16. Benzin ve motorine zam
    17. Şanlıurfa'da sürüyü yoldan geçirmeye..
    18. Gürcistan'da 9 Nisan olayında hayatını..
    19. Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı
    20. "Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en..
    21. Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir..
    22. Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de
    23. Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı..
    24. AB'den "esnek ertelemeli" Brexit teklifi
    25. İngiltere Başbakanı May, Fransa..
    26. "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların..
    27. Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak
    28. Ruhani'den 'nükleer IR6 santrifüj'..
    29. Rusya soruşturması raporu bir hafta..
    30. Dilipak'tan çarpıcı 'seçim'..
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Erdoğan: Organize suçun yapıldığını tespit etmiş durumdayız
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer