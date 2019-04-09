Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı09 Nisan 2019 Salı 21:51
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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