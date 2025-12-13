Fenerbahçe deplasmanda Monaco'yu yendi

EuroLeague'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda AS Monaco ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadelede maça tutuk başlayan temsilcimiz, özellikle 3. çeyrekte farkın 17 sayıya kadar açılmasına engel olamadı. Ancak bu noktadan sonra toparlanan Fenerbahçe, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak maçı 92-86'lık skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, aldığı bu önemli deplasman galibiyetiyle EuroLeague'de galibiyet serisini 6 maça çıkarırken, toplamda 9 galibiyete ulaştı. Monaco ise bu sezonki 6. yenilgisini tatmış oldu.

MAÇIN PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 21-14 (Monaco lehine)

Devre: 46-38 (Monaco lehine)

3. Periyot: 69-60 (Monaco lehine)

Maç Sonucu: 92-86 (Fenerbahçe lehine)

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARIN PERFORMANSI

Fenerbahçe: Tucker 24 (En skorer), Birch 15, Hall 13, Baldwin 12, Colson 10. (Tucker, maçın bitimine 39 saniye kala beş faulle oyundan çıktı.)

Monaco: James 20, Diallo 18, Hayes 12, Mirotic 11.

SIRADAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki maçında sahasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Monaco ise Baskonia ile karşılaşacak.