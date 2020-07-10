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Spor

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değişti

Yeniakit Publisher
2020-07-10 15:13:00 -
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi değişti

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının hakeminde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgide, daha önce Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklanan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık'ın görev yapacağı belirtildi.

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakemliği ise Erkan Özdamar üstlenecek.

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