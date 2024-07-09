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Spor Fenerbahçe çok istedi Galatasaray kapıyor!
Spor

Fenerbahçe çok istedi Galatasaray kapıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:13:00 -
Fenerbahçe çok istedi Galatasaray kapıyor!

Adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan Lazar Samardzic sarı lacivertliler yüksek bonservis nedeniyle geri adım atma kararı alırken ezel, rakip Galatasaray, yıldız futbolcu için resmen devreye girdi. İşte detaylar...

Adı uzun zamandır Fenerbahçe ile anılan Lazar Samardzic sarı lacivertliler yüksek bonservis nedeniyle geri adım atma kararı alırken ezel, rakip Galatasaray, yıldız futbolcu için resmen devreye girdi. İşte detaylar...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Fenebahçe'de forma giyen Batshuayi kadrosuna kattıktan sonra sessizliğe bürünerek çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor...

Sarı kırmızılı ekipte yönetimin isimini sır gibi sakladığı genç orta sahanın Lazar Samardzic olduğu iddia edildi.

Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.

FENER'DEN 20 MİLYON EURO İSTEDİLER

Udinese ekibi, daha önce Fenerbahçe ile görüşmesinde yıldız futbolcu için 20 milyon Euro talep etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Galatasray, Türkiye'ye sıcak bakmayan futbolcu için Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.

GALATASARAY ISRARCI

Cimbom böylelikle rakibi Fenerbahçe'ye bu transferde çalım atmayı hedefliyor.

Samardzic için ısrarcı olan Galatasaray, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.

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