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Spor Fenerbahçe ceza mı aldı? Fenerbahçe UEFA ceza son durum
Spor

Fenerbahçe ceza mı aldı? Fenerbahçe UEFA ceza son durum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşmıştı. Bu karşılaşma sırasında yaşanan taraftar olayları sebebiyle UEFA'dan ceza geldi. Peki, UEFA Fenerbahçe'ye ne cezası verdi? Fenerbahçe, UEFA ceza

Yeniakit Publisher
2022-08-05 21:23:00 -
Fenerbahçe ceza mı aldı? Fenerbahçe UEFA ceza son durum

UEFA, Fenerbahçe’ye ceza verdi. Pek çok kişi Fenerbahçe’nin aldığı cezanın detaylarını araştırıyor.

Fenerbahçe ceza mı aldı? Fenerbahçe UEFA ceza son durum

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le oynadığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle UEFA tarafından Fenerbahçe'ye para ve kısmi seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, sahaya yabancı madde atılması ve provokatif tezahürat nedeniyle sarı-lacivertli takıma 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin, sahasındaki bir Avrupa kupası maçında kısmi seyircisiz (en az 5 bin koltuk) oynama cezası aldığı belirtildi.

UEFA, 27 Temmuz'da oynanan ve Ukrayna ekibinin 2-1 kazanarak tur atladığı karşılaşmada bazı taraftarların yaptığı kısa süreli "Putin" tezahüratı nedeniyle disiplin soruşturması açmıştı.

 

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