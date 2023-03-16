Fenerbahçe çeyrek finale nasıl çıkar?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı ağırlayacak Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda çeyrek finale yükselecek skoru hedefliyor.
UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da 2-0 mağlup olduğu Sevilla'yı, Ülker Stadı'nda konuk edecek.
Saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.
Sarı lacivertliler nasıl tur atlar?
Sevilla'ya ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, çeyrek finale kalmak için rakibini en az 3 farkla yenmek zorunda. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2 farklı üstünlüğüyle sona ererse, karşılaşma uzatmalara taşınacak. Her türlü beraberlik ve Sevilla galibiyeti ile Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetlerinde ise turu geçen taraf İspanyol ekibi olacak.
Fenerbahçe'nin zorlu mücadeleye şu ilk 11'le çıkması bekleniyor: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Szalai, Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Valencia, Batshuayi
Sevilla'nın muhtemel 11'i ise şöyle: Dmitrovic, Gudelj, Bade, Acuna, Telles, Navas, Fernando, Jordan, Ocampos, Suso, En-Nesyri
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