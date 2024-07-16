Fenerbahçe, Cenk Tosun'u resmen açıkladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.
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