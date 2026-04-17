Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının VAR’ı açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçında VAR olarak Davut Dakul Çelik atandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ile Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
Karşılaşmada VAR'da Davut Dakul Çelik, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.