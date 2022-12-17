Fenerbahçe bu teklife sizce ne diyecek?

Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki yıldızı Arda Güler için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Avrupa futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yetenekli genç oyuncular listesinde zirvede yer alan Arda'ya bu sebeple dünya devleri kafayı takmış durumda. Hollanda futbolunun lokomotifi konumunda bulunan Ajax'ın Fenerbahçe'den Arda'yı resmen istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler için son iddia Hollanda'dan geldi. Ajax kurmayları Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe ile temas kurduğu ifade edildi. Arda'yı takıma katmayı çok isteyen Hollandalılar, sarı-lacivertlilerle görüşme bile yaptı.

Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan maddeye göre, genç oyuncu bu sezon belli bir maç sınırına ulaşırsa bonservis bedeli 20 milyon Euro olacak. Aksi takdirde genç oyuncu 5 milyon Euro'ya yuvadan uçacak.

Ajax'ın 20 milyon Euro'ya bile sıcak baktığı ve Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Genç oyuncunun da Ajax'a sıcak baktığı ve Fenerbahçe'nin bu transferi onaylaması durumunda imzaların atılabileceği ifade edildi.