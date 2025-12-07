  • İSTANBUL
Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, Brann maçı hazırlıklarına start verdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Başakşehir maçında 11'de görev alan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

