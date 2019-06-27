Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık anlaşma tamam

Fenerbahçe yönetimi transferde resmi açıklama yapmamasına rağmen bombaları bir bir patlatıyor. Kolarov ile her konuda anlaşan Sarı- Lacivertliler önceki gün Max Kruse'nin menajeri ile bir araya geldi. Sportif Direktör Comolli'ninMax Kruse ile telefonla bir görüşme yaptığı belirtildi.

2+1 yıllık sözleşme yapacak

Max Kruse'yi her konuda ikna eden Comolli'nin Alman oyuncunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Ersin Akan ile 2+1 yıllık ile sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

Evini telefonla kiraladı!

Daha sonra yıldız futbolcu için Beykoz'da bir villa kiralandı. Kruse'nin menajeri Ersin Akan'ın Kruse'ye oturacağı evin görüntülerini de telefonla canlı olarak gösterdiği bildirildi.

Bir hafta geç gelecek

Max Kruse'nin Amerika'dan tatilden döndüğü ve Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampına bir hafta gecikmeyle katılacağı ifade edildi.

36 maçta 12 gol 14 asist

31 yaşındaki Max Kruse geçen sezon W.Bremen'de 36 maçta 12 gol, 14 asist ile oynadı.