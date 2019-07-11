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Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe ile Boluspor arasında 13 Temmuz’da oynanacak olan hazırlık maçının bilet fiyatları belli oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
Fenerbahçe-Boluspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe ile Boluspor arasında 13 Temmuz’da oynanacak olan hazırlık maçının bilet fiyatları belli oldu. Müsabaka için numaralı tribün bilet fiyatı 60 lira olarak belirlenirken misafir tribün fiyatı 20 lira satışa sunuldu.


Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe, kampın son günü olan 13 Temmuz’da Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise kırmızı-beyazlı ekibin resmi internet sitesinden açıklandı. Yapılan açıklamada bilet fiyatları şu şekilde belirtildi;



Numaralı Tribün: 60 TL


Kapalı Tribün: 40 TL


Maraton Tribün: 20 TL


Kale Arkası Tribün: 20 TL


Misafir Tribün: 20 TL

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:26
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