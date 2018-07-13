Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.