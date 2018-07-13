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Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde forma giyen 18 yaşındaki oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sona geldi. Kadıoğlu, sarı lacivertli ekiple görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

13 Temmuz 2018 Cuma 20:45
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Fenerbahçe, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu İstanbul'a getirdi. Türk Hava Yolları'nın tarifleli seferiyle 19.35'te ailesi ve menajeri Joott Ebergen'le birikte İstanbul Atatürk Havalimanına gelen Kadıoğlu'nu Fenerbahçeli yetkililer karşıladı. Genç futbolcu ve ailesi daha sonra havalanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Nijmegen ile Hollanda 2'nci Ligi'nde forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 39 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:45
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ferdi Kadıoğlu
  4. NEC Nijmegen

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