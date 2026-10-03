Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Geriatri ve spor hekimliği alanında yürütülen araştırmalar, yaşlanmayla ortaya çıkan kas erimesi ve güç kaybına karşı haftada sadece tek bir seans kuvvet egzersizi yapmanın dahi hayati kazanımlar sağladığını ortaya koydu. Özellikle 70 yaş üzerindeki nüfusta ve birden fazla kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde yaygın görülen sarkopeni, eklemlerin zayıflamasına, denge kaybına ve düşmeye bağlı kemik kırıklarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, genel sağlığı korumak için tavsiye edilen yürüyüş veya bisiklet gibi aerobik aktivitelerin kalp-damar sistemini desteklediğini ancak kas kütlesini korumada yetersiz kaldığını belirterek, direnç antrenmanlarının sağlıklı yaşlanmanın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.