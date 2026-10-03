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Sağlık
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Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

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DHA Giriş Tarihi:

Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Yeni araştırmalar, haftada yalnızca bir gün yapılan kuvvet egzersizinin yaşlanmaya bağlı kas kütlesi ve güç kaybını yavaşlatabildiğini ortaya koydu.

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Foto - Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan kas kaybına karşı dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

#2
Foto - Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Geriatri ve spor hekimliği alanında yürütülen araştırmalar, yaşlanmayla ortaya çıkan kas erimesi ve güç kaybına karşı haftada sadece tek bir seans kuvvet egzersizi yapmanın dahi hayati kazanımlar sağladığını ortaya koydu. Özellikle 70 yaş üzerindeki nüfusta ve birden fazla kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde yaygın görülen sarkopeni, eklemlerin zayıflamasına, denge kaybına ve düşmeye bağlı kemik kırıklarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, genel sağlığı korumak için tavsiye edilen yürüyüş veya bisiklet gibi aerobik aktivitelerin kalp-damar sistemini desteklediğini ancak kas kütlesini korumada yetersiz kaldığını belirterek, direnç antrenmanlarının sağlıklı yaşlanmanın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Araştırmalar, kuvvet egzersizlerinin mutlaka ağır ağırlıklar kaldırılarak yapılmasının gerekmediğini gösterdi. Hafif dambıllar, direnç bantları veya doğrudan kişinin kendi vücut ağırlığıyla yapılan çömelme ve basamak hareketlerinde 20 ila 25 tekrar yapılmasının, ağır kilolarla yapılan setlerle benzer düzeyde güç artışı sağladığı belirlendi. Egzersizin etkili olmasındaki temel kriterin, setin sonuna doğru hedeflenen kas grubunun tükenme ve gerilme eşiğine ulaşması olduğu kaydedildi.

#4
Foto - Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Haftada bir gün yapılan düzenli direnç seanslarının dahi sandalyeden desteksiz kalkma, merdiven çıkma ve yürüme hızını belirgin şekilde iyileştirdiği saptandı. Uzmanlar, kuvvet antrenmanına başlamak için hiçbir yaşın geç olmadığını, 80'li ve 90'lı yaşlardaki kişilerin dahi uzman gözetiminde kas dokusu inşa edebildiğini bildirdi.

#5
Foto - Haftada sadece 1 gün yetiyor! Bu alışkanlık yaşlanmaya bağlı kas kaybını durduruyor

Antrenman programının yeterli protein tüketimiyle desteklenmesinin kas liflerinin onarımı açısından kritik olduğunu hatırlatan hekimler; bacak, sırt, göğüs ve kol kaslarını hedefleyen haftalık temel direnç hareketlerinin bağımsız hareket kabiliyetini korumada en düşük maliyetli ve en etkili yöntem olduğunu aktardı.

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