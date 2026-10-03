Derin uzay görevine bir adım daha... NASA’nın yeni gezegen avcısı ilk ışığını yakaladı

Yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, yörünge öncesi kritik sistem testlerini tamamlayarak doğrudan ötegezegen keşfi için geliştirilen koronagraf cihazıyla uzaydan ilk ışığı topladı. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi ile Jet İtki Laboratuvarı mühendisleri tarafından yürütülen testlerde, teleskobun uzaydaki hedeflere milimetrik hassasiyetle kilitlenmesini sağlayan hassas yönelim sistemi denendi. Yapılan ölçümlerde, teleskobun yönelim açısının derecenin 100 binde birinden daha küçük bir sapmayla sekiz saate kadar tek bir noktaya sabitlenebildiği ve uzun pozlama gerektiren derin uzay gözlemleri için gereken üstün kararlılığı yakaladığı teyit edildi.