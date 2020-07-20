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Spor

Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Daha önce Türkiye’ye gelmek istemeyen Yunus Mallı’nın, Wolfsburg’un gelecek sezon planlamasında olmadığı öğrenildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan 28 yaşındaki 10 numara için Fenerbahçe’nin de harekete geçtiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:05:00 -
Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe güçlü bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Daha önce 10 numara pozisyonunda oynayan Max Kruse’nin ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de 10 numara pozisyonunda oynacak oyuncu arayışlarına geçti.

Fenerbahçe’de boş kalan 10 numara pozisyonunu Wolfsburg’da gözden çıkarılan Yunus Mallı ile doldurmak istediği iddia edildi. Sezonu Union Berlin’de kiralık olarak tamamlayan 28 yaşındaki Milli futbolcu için kulübüyle görüşmelerin de başladığı belirtildi.

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