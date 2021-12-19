Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR hakemi kim?

Süper Lig'in 17. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda oynanacak dev mücadele saat 19.00'da başlayacak.

VAR hakemi Hakan Ceylan

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan oldu. Mücadelenin AVAR hakemliğini ise Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Dev maçı ligin tecrübeli hakemlerinden Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Akes Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Ulusoy.

21'inci VAR görevi

Derbide VAR görevi yapacak Hakan Ceylan, Serdar Tatlı MHK'sinin sezon başında oluşturduğu VAR kadrosunda yer alan hakemlerden biri. Derbi ile birlikte 21'inci VAR görevini yapacak olan Ceylan, bu sezon görev aldığı maçların neredeyse tamama yakınında hatasızdı ve birçok tecrübeli hakemden daha başarılı bir performans ortaya