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Spor Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-03-31 14:54:00 -
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

İdmanın, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 
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