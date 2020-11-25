Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz bir isim atandı. Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu bu sezon Süper Lig'de 4 maç yönetti.
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu’nun yönetecek. Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.
Yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman.