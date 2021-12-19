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Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı! Kapalı gişe
Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı! Kapalı gişe

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamı satıldı. Kadıköy’deki dev kapışmada tribünler tıklım tıklım dolacak, Ülker Stadı uzun bir aradan sonra harika bir derbi atmosferine sahne olacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:36:00 -
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi heyecanı! Kapalı gişe

23 Şubat 2020... Ülker Stadı’nın tamamen dolu olduğu son derbi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maçtı. Koronavirüs salgını nedeniyle önce taraftarların maçlara girişi yasaklandı, ardından belli oranda seyircinin stada alınmasına izin verildi. 9 Kasım’dan itibaren ise tribünler tamamen açıldı. Aradan geçen yaklaşık 22 ayın ardından Kadıköy bir kez daha bir derbide stadın tamamı dolu olacak! Bu akşam Beşiktaş ile oynanacak dev mücadele için genel satışa çıkartılan 47 bin 834 biletin tamamı dün itibarıyla tükendi. Derbi, Ülker Stadı’nda uzun bir aradan sonra alışık olduğumuz muhteşem derbi atmosferinde oynanacak.

Taraftar grupları Beşiktaş maçı için günler öncesinden özel hazırlıklar yaptı. Dev kapışmada tribünlerde muhteşem görsel şölenler olacağı öğrenildi. Ayrıca stadın dört bir yanı Sarı-Lacivertli pankartlarla donatılacak. İlk düdükten itibaren Fenerbahçe, arkasına yaklaşık 50 bin taraftarının desteğini alarak mücadele edecek. Derbide, Beşiktaş taraftarı olmayacak.

 

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