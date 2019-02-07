Fenerbahçe Beko'nun konuğu Panathinaikos - Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 18 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 9'unu kazanan, 12'sini de yitiren Panathinaikos ise 11. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile yaptığı 26 maçta 12 galibiyet, 14 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı 81-69 kazanmıştı.







Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.