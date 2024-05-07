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Spor Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak
Spor

Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:29:00 -
Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. ve son maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın deplasmanda Fransa ekibi Monaco ile oynayacağı karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi takımlarının mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'ndeki Türk temsilci Fenerbahçe Beko, play-off turundaki 5. ve son maçında yarın Monaco'ya konuk olacak. Yarın TSİ 20.00'de başlayacak büyük mücadele, canlı yayınla S Sport kanalından TV+'lılarla buluşacak.

Fenerbahçe Beko-Monako arasındaki play-off serisinde, bundan önce oynanan dört maç sonunda 2-2'lik beraberlik bulunuyor.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

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