Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat kaçta hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçına ilişkin merak edilen detaylar...29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:49
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçına ilişkin merak edilen detaylar...
Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.
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