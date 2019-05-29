Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat kaçta hangi kanalda? Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçına ilişkin merak edilen detaylar...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Türk Telekom basket maçına ilişkin merak edilen detaylar... Fenerbahçe Beko Türk Telekom maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında bu akşam sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.