Şırnak Türk Eğitim-Sen’de resmi hesaptan utanç verici skandal: Eğitim camiası ayağa kalktı!

Şırnak eğitim camiası, bir sendika şubesinin kurumsal kimliğine yakışmayacak, utanç verici bir sosyal medya skandalıyla çalkalanıyor. Edinilen bilgilere ve sızan ekran görüntülerine göre; Türk Eğitim-Sen Şırnak Şubesi’ne ait resmi kurumsal Instagram hesabı (turk_egitim_sen_sirnak), tamamen yetişkinlere yönelik müstehcen içerikler üreten çok sayıda yerli ve yabancı hesabı açıkça takibe aldı. Geleceğimizin teminatı olan çocukları eğiten öğretmenleri temsil eden bir kurumun, kurumsal gücünü ve adını bu tarz hesaplarla yan yana getirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

​ÜYELER İSYAN ETTİ: "HİÇBİR GÜVENİLİRLİĞİ KALMADI, ARKASINDA DURMUYORUZ!"

​Skandalın patlak vermesinin ardından sendika kulisleri ve yerel eğitim çevreleri adeta yangın yerine döndü. Eğitim vizyonunu, ahlaki ve kurumsal değerleri temsil etmesi gereken resmi hesabın bu şekilde fütursuzca kullanılmasına sendika üyeleri sert sözlerle isyan etti. "Bu rezaleti kabul etmiyoruz" diyen çok sayıda sendika üyesinin, şube başkanına ve mevcut yönetime olan tüm desteğini tamamen çektiği ve istifa resti çektiği öğrenildi. Sendika tabanının, kurumsal ciddiyeti ayaklar altına alan şube yönetiminin arkasında durmadığı ve bu aşamadan sonra hiçbir meşruiyetlerinin kalmadığını net bir dille ifade ettiği belirtiliyor.

​SESSİZLİK REZALETİ BÜYÜTÜYOR: İSTİFA VE İDARİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI!

​Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen ne Şırnak Şube yönetiminden ne de Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi’nden hiç bir hamle gelmemesi, tepkilerin dozunu daha da artırdı.

Eğitimciler, bu durumun basit bir "hata" ya da "sosyal medya kazası" olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır bir kurumsal leke olduğunu vurguluyor.

Sendika kurumsal kimliğini lekeleyen, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren bu skandalın baş sorumluları hakkında derhal idari soruşturma açılması ve şube yönetiminin istifa etmesi yönündeki çağrılar çığ gibi büyüyor.