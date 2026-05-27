PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak

Terör örgütünün yayın organı Medya Habere konuşan elebaşı Duran Kalkan, Türkiye ve İran hakkında boyunu ve haddini aşan sözler söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlemesi için somut taleplerini sıralayan Kalkan özetle, çözümün demokratik siyaset yasalarından geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: "AK Parti ve devlet yetkilileri nisan sonunda yasaların çıkacağını söylemişti ama hiçbir adım atılmadı. Eğer çözümde ciddilerse ben net bir yol haritası sunuyorum: İkinci aşamaya geçilmeli ve demokratik siyaset yasaları çıkarılmalıdır. Apo’nun özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşmasını sağlayacak bir 'özgürlük yasası' çıkarılmalı, Apo siyaset yapmaya başlamalı ve demokratik siyasetin önü açılmalıdır. Bu sağlandığı an, Avrupa’dan da dağdan da herkes onun yanına gelir.”

CHP’YE BUNU YAPANLAR…

Yolsuzluğu merkez übssü haline getirilen CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ile mutlak Butlan sonrası bir dönem destek verdikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönmesiyle ilgili de konuşan Kalkan “Cumhuriyeti kuran partiye bile bunu yapanlar, Kürt’ün adını söyleyene neler yapmaz?

Özgür Özel Kürt halkından ve Kürtlerin haklarından söz ettiği için hedef alınıyor. CHP yönetimi bu baskılar karşısında geri adım atmamalıdır" dedi.

İRAN DEĞİŞECEK AMA TÜRKİYE’NİN İSTEDİĞİ OLMAYACAK

Kalkan, İran’daki mevcut durumun Türkiye’nin beklentileri doğrultusunda sonuçlanmayacağını da savunarak, bölgede demokratik dönüşüm ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

İran’ın ağır bir darbe aldığını belirten Kalkan, ülkedeki değişimin dış müdahalelerle değil toplum dinamikleriyle gerçekleşeceğini ifade etti.

“İran o kadar ağır bir darbe yedi ki değişecek. Bunu ABD saldırıları değiştirmeyecek. İran’ın halkları değiştirecek, toplumu değiştirecek. Bir kazan gibi kaynıyor içi” diyen Kalkan, Türkiye’nin istediği gibi bir sonucun ortaya çıkmasının “ham hayal” olduğunu savundu.

Kalkan, “Tersine demokratik bir İran ya da demokrasiye daha açık bir İran’la karşı karşıya gelebiliriz. Bu demokratikleşme İran’daki Kürt sorununu da çözer. Kürt özgürlüğünü garantiler. Türkiye bu sürece yaklaşım göstermelidir. Aksi halde kaybedici bir durumla karşı karşıya kalabilir” dedi.