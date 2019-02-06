Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.

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