Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi

Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'i Avrupa kadrosuna ekledi06 Şubat 2019 Çarşamba 17:52
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi kadrosuna Tarık Biberovic'i dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, teknik ekibimizin görev vermesi halinde Panathinaikos müsabakasından itibaren THY Avrupa Ligi maç kadrolarında yer alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Beko'nun 2017 Aralık'ta 5 yıllık sözleşme imzaladığı 2001 doğumlu oyuncu 2 ve 3 numaralarda forma giyebiliyor.
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