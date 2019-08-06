Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Sinan Güler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, 35 yaşındaki basketbolcunun iki sezondur sarı-lacivertli formayı giydiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Sinan Güler, yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.