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Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor

27 Aralık 2018 Perşembe 10:05
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i ağırlıyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde üst üste 10, toplamda ise 13 galibiyet alan Fenerbahçe Beko'nun tek yenilgisi bulunuyor. Haftaya lider giren Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 12 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan takipçisi Real Madrid'i yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nin gediklisi iki takım bugüne dek bu kulvarda 3'ü Dörtlü Final'de olmak üzere 16 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerin 7'sini sarı-lacivertliler kazanırken İspanyol temsilcisi 9 kez gülen taraf oldu.

İki ekip arasındaki son 10 mücadele ise Fenerbahçe Beko'nun 6-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:05
  1. 15. hafta
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe Beko
  4. Real Madrid
  5. THY Avrupa Ligi

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