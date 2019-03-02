Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova ile Real Madrid, play-off'a kalmayı garantiledi.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda aynı ülkeden Barcelona Lassa'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.

Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.

Deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

- Sonuçlar

Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 88-90

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 80-73

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99

Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya): 75-89

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70

- Puan durumu