Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü
THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.02 Mart 2019 Cumartesi 10:34
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının ardından CSKA Moskova ile Real Madrid, play-off'a kalmayı garantiledi.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti. İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda aynı ülkeden Barcelona Lassa'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.
Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.
Deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.
- Sonuçlar
Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 88-90
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66
Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58
Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 80-73
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99
Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya): 75-89
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97
Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Fenerbahçe Beko
|24
|21
|3
|2004
|1752
|252
|45
|2. CSKA Moskova
|24
|19
|5
|2100
|1928
|172
|43
|3. Real Madrid
|24
|18
|6
|2049
|1840
|209
|42
|4. Anadolu Efes
|24
|15
|9
|2019
|1914
|105
|39
|5. Barcelona Lassa
|24
|15
|9
|1864
|1808
|56
|39
|6. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|24
|13
|11
|2083
|2050
|33
|37
|7. Baskonia
|24
|12
|12
|1937
|1898
|39
|36
|8. Olympiakos
|24
|12
|12
|1857
|1854
|3
|36
|9. Bayern Münih
|24
|12
|12
|1886
|1913
|-27
|36
|10. Maccabi FOX
|24
|11
|13
|1904
|1908
|-4
|35
|11. Panathinaikos
|24
|11
|13
|1886
|1907
|-21
|35
|12. Khimki
|24
|9
|15
|1870
|1915
|-45
|33
|13. Zalgiris
|24
|9
|15
|1833
|1876
|-43
|33
|14. Herbalife Gran Canaria
|24
|6
|18
|1883
|2120
|-237
|30
|15. Buducnost VOLI
|24
|6
|18
|1791
|2030
|-239
|30
|16. Darüşşafaka Tekfen
|24
|3
|21
|1783
|2036
|-253
|27
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