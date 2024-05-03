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Spor Fenerbahçe Beko kaybetti! Maç sonrası ortalık karıştı
Spor

Fenerbahçe Beko kaybetti! Maç sonrası ortalık karıştı

Yeniakit Publisher
2024-05-03 23:30:00 -

Fenerbahçe Beko - Monaco maçının ardından iki takım oyuncuları kavgaya tutuştu.

THY Euroleague çeyrek final 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Monaco'ya 65-62 kaybetti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından Monacolu oyuncular ile Fenerbahçe arasında tartışma çıktı.

Hall’ın basketinin ardından karşılaşmanın bitmesiyle birlikte Monacolu oyuncular, Diallo ve Blossomgome, saha içerisinde oturan Fenerbahçeli taraftarlara hareketlerde bulundu.

Bunun üzerine sinirlenen bazı taraftarlar, karşılık verince tartışma daha da alevlendi. Bazı taraftarlar, saha içerisine girmek isteyince araya güvenlik güçleri ve iki takımın teknik kadrosundaki isimler girdi.

Monacolu oyuncular daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına gitti. Monacolu oyuncular soyunma odasına giderken Fenerbahçe taraftarları saha içine yabancı madde attı. Gelen uyarılar sonrası yabancı maddeler kesildi ve rakip takım oyuncuları soyunma odasına gitti.
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