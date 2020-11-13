Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona'ya yenildi
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol takımı Barcelona'ya 97-55 mağlup oldu.
Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyotta 69-38 önde olan İspanyol ekibi, salondan 97-55 önde ayrıldı.
Ev sahibi takımda 25 sayı ile oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20 ve Nikola Mirotic 16 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.
Sarı-lacivertli takımda Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 puanla tamamladı.
Fenerbahçe Beko bu sezon ligde 4.'ünü kaybetti ve sezona iyi başlayan Barcelona 7. galibiyetini aldı.