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Spor Fenerbahçe Beko, Barcelona'da yıkıldı
Spor

Fenerbahçe Beko, Barcelona'da yıkıldı

THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya 97-55'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:16:00 -
Fenerbahçe Beko, Barcelona'da yıkıldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşılaştı. Fenerbahçe sahadan 97-55'lik yenilgi ile ayrıldı.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

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