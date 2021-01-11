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Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması
Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Erzurumspor'u 3-0 yenerek haftayı lider Beşiktaş ile aynı puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 19:09:00 -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Büyükşehir Belediye Erzurum maçı sonrası Mesut Özil transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, konuyla ilgili, "Mesut Özil hala bir rüya. Fenerbahçe'den bir tek kişi açıklama yapmamıştır. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir mevzu. Biten bir şey yok. Bitebilir de bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim de elimizi zayıflatıyor. Hocamızın istediği transferler ortada. Sportif direktörümüzün bize verdiği liste var. Kulüp adı ve oyuncu adı veremem. İmzalar atılınca konuşuruz. İmzalara atılana kadar haberler çıkıyor ama biz sadece imzalar atıldıktan sonra konuşuruz. Hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ve Edin Visca açıklaması

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Medipol Başakşehirli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Edin Visca ile ilgili soruyu yanıtlayan Koç "Ekibimden bana gelen bu yönde bir talep yoktur. Kulüpleri, iki oyuncuyu da bu transfer penceresinde satmayı düşünürse ilgilenebiliriz. Bana ve yönetimime bu yönde gelen bir talep yoktur" dedi.

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