0553 313 94 23

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle başkanlığı döneminde ilk kez TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Koç'un, dün sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün de internet sitesinde yer verilen sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan 1. Lig kulübü Boluspor'un, Galatasaray ile sahasında yaptığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarında yer bırakılmaması nedenleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:48
  1. Bolu
  2. fenerbahçe
  3. ali koç
  4. fener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
    1. Asansör boşluğuna düşen kediyi itfaiye..
    2. Ordu'da silahlı kavga: 3 yaralı
    3. Maçın ardından
    4. Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11..
    5. Evsiz kadına tecavüz edip, eşyalarını..
    6. Grip mi? Nezle mi? Griple nezle..
    7. Şanlıurfa'da kanocu sayısı arttı
    8. Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in..
    9. Müjdat Gezen'in avukatından açıklama:..
    10. "Yüzyılın anlaşması İslam ümmetini..
    11. Altun: "ABD, Suriye'deki güçlerinin..
    12. Kocaeli'de cinayet
    13. Fernandao transferi resmen açıklandı!..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan "Ayşen Gruda"..
    15. GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    16. Engelli öğretmen başvuruları başladı..
    17. İzmir'de sağanak
    18. Boşanmak isteyen eşini öldürmeye..
    19. Bulgar bakan açıkladı! 'Altın vize'..
    20. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti