Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'da sıkıntı oldu

Riva'da düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mert Hakan Yandaş'ın transferiyle ilgili Galatasaray cephesinden gelen açıklamalara cevap verdi..

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları:

Kulüpler Birliği'nde Mert Hakan Yandaş gibi konular konuşulmuyor. Şu anda en çok dayanışma ve beraberliğe ihtiyaç olduğumuz dönem. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Seyircisiz maçlar oynadık, ligler Temmuz sonunda bitti. Önümüzdeki sezon ne zaman açılacak? Localar, biletler ne olacak? Yayıncı kuruluşun ne yapacağı belli değil? Pastanın ne olacağı belli değil.

Sayın Mustafa Cengiz'e 'Sen sağlığına kavuş, ben şampiyon olmuş kadar sevinirim' dedim ve hala aynı noktadayım.

Mert Hakan Yandaş konusuna gelirsek, sözleşmesi biten her oyuncuya birçok kulüp teklif yapabilir. Bir nebze gülerek, bir nebze de üzülerek takip ettim. İşin gerçekleri var, söylemek zorundayım. Etik olmayan tek bir şey, mukavelesi olan oyuncuyu, kulübün haberi olmadan, arkadan dolaşarak imza attırmaya çalışmaktır. Mert Hakan bize Kasım ayında önerildi. Çekişme içerisindeydik, o zaman ilgilenemezdik.

'Enteresan bir durum'

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile görüşmüş, anlaşma yapılmış ama o anlaşma, Türkiye'de kabul görmüyor. O anlaşma da maçtan birkaç hafta önce yapılmış, o da enteresan bir durum.

'Mert gerçekten duruş sergiledi'

Mart geldi, ligler durdu ve Emre Belözoğlu da 'Şampiyonluk yarışından koptuk, Mert ile konuşmak istiyoruz' dedi. Ben de 'Konuş' dedim. Mert, bize 'Söz verdim, 10 Haziran'a kadar eğer anlaşamazsak, konuşuruz' dedi. Nitekim de öyle oldu. Ben hala Mert ile yüz yüze konuşmadım. Mert gerçekten duruş sergiledi. Türk futbolunda transfer yapılamayınca, suçlamalar başlıyor. Biz, onlardan daha az paraya Mert Hakan Yandaş'ı aldık

'Bizim için sorun yok ama suç işlediler'

TRT'de çalışan bir medya mensubu, 'Galatasaray çalışanları, bu çocuğun mesajları ifşa ederse ne olur?' dedi ve ertesi gün ifşa edildi. Bizim için sorun yok ama suç işlediler.

'Galatasaray'da sıkıntı oldu'

Anladığım kadarıyla Vedat Muriqi'den sonra Mert Hakan Yandaş transferi de Galatasaray'da sıkıntı oldu. Mert Hakan Yandaş içlerinde sıkıntı olabilir. Camiada da sıkıntı olmuş olabilir. Yarın öbür gün, bizim istediğimiz bir oyuncuya Galatasaray da Beşiktaş da teklif yapabilir, alabilir. Bu ne ilk olacak ne de son.