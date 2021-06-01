Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bize UEFA'da gülüyorlar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu. Hakemlerden herkesin şikayetçi olduğunu belirten Koç, "Tüm takımlar hakem performansından şikayetçi. Fenerbahçe'ye has bir şey değil. Şu olgudan uzak durmalı, 'Herkes şikayet ediyorsa biz doğru yapıyoruz' falan. Yok öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm takımlar hakem performansından şikayetçi"

Kurullar, dikkatle dinleyin diyeceklerimi. Bugün hakem atamalarında, hakem puanlandırmalarında yapılış şeklinde ve süreçlerinde, ilgili kişilerde büyük bir sıkıntı var. Çok büyük bir sıkıntı var. Tüm takımlar hakem performansından şikayetçi. Fenerbahçe'ye has bir şey değil. Şu olgudan uzak durmalı, 'Herkes şikayet ediyorsa biz doğru yapıyoruz' falan. Yok öyle bir şey.

"Genç hakem işi sekteye uğradı"

Kaç tanesi A hakemi, kaçı 4-5 senede maç almış. Biz niye 13-14 isim etrafında dönüyoruz. 5 senede 4 maç almış adam neden a klasmanda. Bunu bulmak çok kolay. Hakem havuzunu genişletmek lazım. Genç hakem işi sekteye uğradı. Hazır olmayan gençleri büyük maçlara verdi. Onlar 1-2 hata yapıp kötü maç yönetince, eskisi gibi verilmez oldu. Yine aynı isimler etrafında dönüyoruz.

"Ali Koç önceden 4 maçımıza atanmış"

MHK, bir hakemin ismi Ali Koç diye atayan adamı işten aldı. Komik geliyor bana. Böyle bir şey olmamıştır dedim. Bu hakem camiasında çok konuşuluyor. Fenerbahçe altyapı maçına hakem atayanı görevden aldılar, neler yaparlar diyor. Bu adam zaten öncesinde 4 tane maçımıza atanmış. Hakem bunu kafaya yazıyor.

"Akraba kontenjanından o arkadaş"

Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig maçlarının atamalarını 2 kişi yapıyor. Başkan ve Tokat soyadlı biri. Akraba kontenjanından o arkadaş. Sicilini söylememe gerek yok herhalde, geçmişini. 2 kişi, en iyi niyetli 2 kişi olsa da hata yapmamaları mümkün değil. Alanya maçında kural hatası var diye itiraz yapmıştım, niye o hakemi bir daha veriyorsun. Araştırmada bu konu. Etik olarak yapmaman lazım. Araştırılan konudaki hakemi atayarak ne mesajı veriyorsun! Atayanlara göre hakemler mesaj alıyor. Nasıl yönetmesine göre mesaj alıyor.

"Süper Lig'i bir kurul atasın"

Kurullar olmalı MHK'de. 2'si bu kadar işi yapıyor. 7 kişi var MHK'de. 1'i kadın futbol, 1'i plaj, 1'i futsal. Arabalar jilet gibi son model. Hepsi aynı huzur hakkını alıyor. Yeni öneriler verdik. İki gözlemci atayın. Hakemlerin puanlarını formlarla verin. Gözlemci de eski hakem. Sen benim sırtımı sıvazla, ben seninkini sıvazlayayım. Verdiği puanları açıklayın, milyonlar da bilsin. Hakemler atanmak için rüzgar nereye eserse oraya göre gidiyor. İyi hakemlere maç versin. Süper Lig'i bir kurul atasın, 1. Lig'i başka, 2. Lig'i başka. Çok mu zor.

"Göz göre göre bu hatayı yapıyor"

Metin Tokat hakem atamalarında olamaz arkadaş, o-la-maz! Olmamalı. Hepiniz bu arkadaşın geçmişini biliyorsunuz. Göz göre göre bu hatayı yapıyor, göz göre göre. Burada sesleniyorum MHK'ye. Olimpiyatlar'da ve EURO 2020'de saha hakemleri başka, VAR hakemleri başka olacak. Avrupa'da başlayacak. İnanın çok faydası olacak.

"3 gün sonra maça atandı"

Malatyaspor - Fenerbahçe maçının son dakika penaltımız verilmiyor. İsyan edilmiyor. Forma değiştiriyor, kakara kikiri. Bu değişecek. Anti-Fenerbahçeliler'in bile penaltı dediği pozisyona adam vermedi penaltıyı. 3 gün sonra maça atandı. Sorun Serdar Tatlı'ya. Fenerbahçe - Galatasaray maçında Ozan Tufan'ın golü. Çağırın 2'şer kişi iki takımdan. Koyun bir odaya, gösterin VAR konuşmalarını.

"Federasyon başkanı, 'Çok memnunum' diyor"

Türkiye'de futbolun kaderini belirleyen kurumun performans analizi yok ya, performans kriteri yok. Sonra Federasyon başkanı, 'Çok memnunum' diyor! Şampiyonlar Ligi finali de burada olacaktı, gördük.

"TV'de yapın atamayı"

Puanlama sistemi olsun, şeffaf olsun dedik. 80 puan üstü alıyorsan bir sonraki maça atanıyordun. Haftaya maç alacaklar belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçının zorluk derecesi farklı, mesela Hatayspor - Denizlispor farklı. 3 hakem var, 4 hakem var, at kurayı çek birini. Diğer kalan hakemleri, diğer maçlara ver. Zorluk derecesi düşük maçlara da kendi torbalarını ver. Haydi 1 adım daha öteye gidiyorum, TV'de yapın ama hayatta yapmazlar. İnanın sorunlar minimize edilir. Eski köye yeni adetler var diyorum diye benle sıkıntıları var. Sorunlar yemin ediyorum minimize edilir. Artık büyük paralar var. Maça atanan para alıyor, iyi yönetirse prim alıyorlar.

"Bütün VAR konuşmaları incelenmeli"

Bu atamaları yapan şaibeli insanlar olmamalı. Küçük soru işareti olan insanın bu işareti yapmaması lazım. MHK, bütün maçların VAR konuşmalarını incelemeli. Avrupa'da böyle. Burada sadece kritik pozisyonları dinleyip inceliyor. Bütün VAR konuşmaları incelenmeli, kayda geçmeli. 47 yaşında emeklilik var hakemlere. FIFA kokartı alan bir hakem 8-10 sene maç yönetirse Şampiyonlar Ligi'nde maç alıyor. Biz zaten 40-41'de FIFA kokartı veriyoruz. Bize UEFA'da gülüyorlar ya, gülüyorlar.

"Barış Şimşek sınavı geçemedi"

Barış Şimşek UEFA'da VAR sınavını geçemedi, VAR koordinatörü yaptılar. Nasıl oluyor bu. Olacak iş değil ya. UEFA'da sınavı geçemiyor, burada bu işe konuşuyor. 5 senede 3-4 maç alan adamlar var a klasmanda. Torpille mi gelmiş buraya. Yapılacak o kadar çok şey var ki ya. 56 maçı iki tane adam atadı ya. İki adam, 42 hafta 56 maçın hakemini atıyor. Bunlardan biri de Metin Tokat!